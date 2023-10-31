Bilecik'in İhracatı Azalırken İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; eylül ayında Bilecik'in ihracatı azalırken, ithalatı arttı. TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Eylül ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 25,3 azalarak 11 milyon 150 bin dolar, ithalat yüzde 17,4 artarak 2023 Eylül ayında 8 milyon 487 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,5, ithalat yüzde 14,6 azaldı.

TÜİK, Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'de Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,3 artarak 87,8 milyon dolar, ithalat yüzde 45,8 azalarak 38,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,5, ithalat yüzde 14,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 22 milyar 490 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir'de Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,3 artarak 87,8 milyon dolar, ithalat yüzde 45,8 azalarak 38,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR