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Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı. Bilecik'te ihracat yüzde 6,3 azalarak 9 milyon 632 bin dolar, ithalat ise yüzde 43,2 artarak 10 milyon 421 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 11,0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı. İthalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Aralık ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,3 azalarak 9 milyon 632 bin dolar, ithalat yüzde 43,2 artarak 2023 Aralık ayında 10 milyon 421 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,4 arttı, ithalat yüzde 11,0 azaldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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