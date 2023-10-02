Bilecik'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı. Bilecik'te 2023 Ağustos ayında ihracat yüzde 6,7 azalarak 11 milyon 214 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,7 artarak 12 milyon 56 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, İthalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Ağustos ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,7 azalarak 11 milyon 214 bin dolar, ithalat yüzde 14,7 artarak 2023 Ağustos ayında 12 milyon 56 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 arttı, ithalat yüzde 6,9 azaldı. - BİLECİK