Bilecik'in İhracatı Artarken İthalatı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 Haziran ayı dış ticaret istatistiklerine göre, Bilecik'in ihracatı artarken ithalatı azaldı. Bilecik'te ihracat yüzde 15,0 artarak 15 milyon 239 bin dolar, ithalat ise yüzde 40,8 azalarak 5 milyon 831 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Haziran ayında ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı.