Bilecik'in İhracatı Artarken İthalatı Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 Haziran ayı dış ticaret istatistiklerine göre, Bilecik'in ihracatı artarken ithalatı azaldı. Bilecik'te ihracat yüzde 15,0 artarak 15 milyon 239 bin dolar, ithalat ise yüzde 40,8 azalarak 5 milyon 831 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Haziran ayında ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2023 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı artarken ithalatı azaldı.
TÜİK verilerine göre, Bilecik'te 2023 Haziran ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 15,0 artarak 15 milyon 239 bin dolar, ithalat yüzde 40,8 azalarak 2023 Haziran ayında 5 milyon 831 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de ise Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı. - BİLECİK