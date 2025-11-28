Bilecik'in Ekim Ayı Dış Ticaret Verileri: İhracat Azaldı, İthalat Arttı
TÜİK'in verilerine göre, Bilecik'te Ekim 2025'te ihracat yüzde 2,5 azalış gösterirken, ithalat yüzde 19,6 artış gösterdi. Türkiye genelinde ise ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 7,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, ekim ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Ekim ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,5 azalarak 10 milyon 16 bin dolar, ithalat yüzde 19,6 artarak 2025 Ekim ayında 8 milyon 225 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,0 arttı, ithalat yüzde 7,2 arttı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi