Bilecik'in Dış Ticaretinde Düşüş: İhracat ve İthalat Azaldı

TÜİK'in verilerine göre, Bilecik'te 2025 Ağustos ayında ihracat yüzde 29,5, ithalat ise yüzde 38,5 azaldı. Türkiye genelinde de ihracat ve ithalat düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Ağustos ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 29,5 azalarak 9 milyon 517 bin dolar, ithalat yüzde 38,5 azalarak 2025 Ağustos ayında 5 milyon 31 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,2 azaldı, ithalat yüzde 3,9 azaldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
