Bilecik'in Dış Ticaretinde Düşüş
TÜİK verilerine göre, Bilecik'in Eylül 2025'teki ihracatı yüzde 36,3, ithalatı ise yüzde 7,5 azaldı. Türkiye genelinde ise ihracat arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Eylül ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 36,3 azalarak 8 milyon 697 bin dolar, ithalat yüzde 7,5 azalarak 2025 Eylül ayında 7 milyon 220 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,8 arttı, ithalat yüzde 8,7 arttı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi