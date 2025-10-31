Bilecik'in Dış Ticaretinde Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Eylül ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 36,3 azalarak 8 milyon 697 bin dolar, ithalat yüzde 7,5 azalarak 2025 Eylül ayında 7 milyon 220 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,8 arttı, ithalat yüzde 8,7 arttı. - BİLECİK