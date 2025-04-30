Bilecik'in Dış Ticaretinde Düşüş
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Bilecik'te 2025 Mart ayında ihracat yüzde 12 azalarak 10.9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40.2 azalarak 6.03 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ihracat ve ithalat artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Mart ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 12,0 azalarak 10 milyon 935 bin dolar, ithalat yüzde 40,2 azalarak 2025 Mart ayında 6 milyon 28 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat yüzde 2,2 arttı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi