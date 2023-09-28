Bilecik İl Özel İdaresi İhale Birimi Açıldı

Bilecik İl Özel İdare bünyesinde İhale Birimi açılırken, ihaleler artık tek bir merkezden yönetilecek.

Bilecik İl Özel İdaresi bünyesinde açılan İhale Birimi sayesinde tüm ihaleler artık tek merkezden yönetileceği kararı alındı. Aynı zamanda gerçekleştirilecek ihaleler İl Özel İdareye ait resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayın uygulaması ile Bilecikli vatandaşa sunulacak.

Şeffaflık ilkesinin, rekabet ve eşitliği tamamlayan nitelikte olduğunu belirten Vali Şefik Aygöl, "Geçmişte olduğu gibi bugün de ihalelerde şeffaflık ilkesi, temel hareket noktamızdır. Bu doğrultuda İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyete geçen İhale Birimimizde görev alan yetkililerin, 6 ayda bir görev yerleri değişecek olup bu sayede ihalelere ilişkin yeni bir anlayışı da hayata geçirmiş olacağız" dedi. - BİLECİK