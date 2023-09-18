Bilecik İl Özel İdare, Yeşilyurt köyünde köy yollarını yeniliyor

Bilecik İl Özel İdare tarafından köy yolları yenileniyor.

Bilecik İl Özel İdare 2023 Yatırım Programı çerçevesinde Yeşilyurt köyünde İl Özel İdare ekipleri son hızla yenileme ve asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yakından takip eden İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, "Yeşilyurt Köyü Muhtarımız, vatandaşlarımız ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerimizle bir araya gelerek ekiplerimizin devam eden çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundular" sözlerini kullandı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Yeşilyurt Köyü 400 metre yeni asfalt köy yoluna kavuşmuş olacak. - BİLECİK