Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik haberleri | Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu

Ekonomi Haberleri

Bilecik haberleri | Yenipazar'ın yöresel ürünleri İzmirliler ile buluştu

Bilecik haberi... Aydın'ın Yenipazar ilçesinin yöresel ürünleri İzmir Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin yöresel ürünleri İzmir Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

02-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Yenipazar ilçesinin ve Aydın'ın yöresel ürünleri görücüye çıktı. Açılan stantta sergilenen ve tadıma sunulan Yenipazar Pidesi başta olmak üzere incir, fıstık gibi yiyecekler ile yöre kooperatiflerinin ve kadınlarının yapmış oldukları konservelik ürünler ve kurutmalıklar vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Yenipazar ürünlerinin tanıtıldığı standa fuar boyunca 1,5 milyon ziyaretçinin uğraması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yenipazar Eylül İzmir Aydın Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title