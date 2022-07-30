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Bilecik haberleri! Bilecik'te lavantadan sabun ve mum yapılacak

Bilecik haberleri! Bilecik'te lavantadan sabun ve mum yapılacak

Bilecik habere göre Bilecik Belediyesi tarafından orta refüjlerde ekilen lavanta çiçekleri lavanta yağı, sabun ve mum üretimi için hasat edildi.

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Bilecik Belediyesi tarafından orta refüjlerde ekilen lavanta çiçekleri lavanta yağı, sabun ve mum üretimi için hasat edildi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve ilgili birim müdürleri, lavanta hasat çalışmasına katılarak ekilen lavanta çiçeklerini topladı. Bilecik Belediyesi tarafından örnek ve güzel bir uygulamayı daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Başkan V. Subaşı, orta refüjleri süsledikleri gibi hasadı yapılan lavanta çiçekleriyle güzel ürünleri de ortaya çıkaracaklarını söyledi.

"Örnek ve güzel bir uygulamayı başlattığımız için mutluyuz"

Örnek ve güzel bir uygulamayı daha gerçekleştirdikleri için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan V. Subaşı, hasat edilen lavanta çiçeklerinin laboratuvar ortamında analizlerinin yapılacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Orta refüjlerimizde lavanta çiçeklerimiz için hasat vakti geldi. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerimizle birlikte lavantalarımızın hasadını başlatmış olduk. Burada yetişen lavanta çiçekleri önce analizden geçecek. Ardından kooperatif üyesi kadınlarla birlikte lavanta çiçeklerinden mum ve sabun üretimini gerçekleştireceğiz. Böylece şehrimizdeki kadınlar için yeni bir istihdam ve ekonomi alanı açmış olacağız". - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Ekonomi Haberler

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