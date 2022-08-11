Bilecik haberi | Ünlü 'Pazaryeri boncuğu' fasulyesinin hasadına başlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve tescillenen 'Pazaryeri boncuğu' fasulyenin hasadına başlandı.

Pazaryeri'nde yaklaşık bin 700 dekar alanda üretilen fasulye, parlak görünüşü, kılçıksız oluşu dolayısıyla tercih edilirken, ürünün çoğu ilçe merkezine gelen toptancılar tarafından alınarak İstanbul haline gönderiliyor. Pazaryeri'nin en yoğun talep gören ürünlerinden olan fasulyesinin alım fiyatları toptancılar tarafından 16 lira ile 20 lira arasında belirlendi. Toptancılar, ilk kırım kilo fiyatını 18 lirada çiftçilerden aldılar. Boncuk fasulyenin kalitesine göre fiyat belirlendiğini ve üreticilerden günde ortalama 4-5 ton fasulye alındığı belirtildi.

"Bu yıl verim çok güzel"

Üretici Alaattin Emral, bu sene verimin güzel olduğunu belirterek, "Fiyatlar 20 lira civarında başladı. Şu anda 16-17 lira civarında gidiyor. Biz memnunuz. Bu fasulye zaten sırıkta oluyor. İşçiler topluyor ve akşamüzeri kantara teslim ediyoruz. Parasını da hemen peşin alıyoruz" dedi. - BİLECİK