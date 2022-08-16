Eskişehir haber! Eskişehir'de konut satışları azaldı

Eskişehir haberler: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2022 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2022 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2022 Temmuz ayında, 2021 Temmuz ayına göre yüzde 2,5 oranında azalarak bin 627 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2022 Temmuz ayında konutların 460 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 167 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 627 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,2 oranında artarak 440 adet, diğer satışlar ise yüzde 13,2 oranında azalarak bin 187 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 440 konutun 112 adedi ilk satış, 328 adedi ise ikinci el satış oldu. - ESKİŞEHİR