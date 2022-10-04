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Bilecik ekonomi haberi... Bilecik'te kışlık kabakların hasadı yapıldı

Ekonomi Haberleri

Bilecik ekonomi haberi... Bilecik'te kışlık kabakların hasadı yapıldı

Bilecik haber: Bilecik'te yetişen kestane kabağı, tarlalardan toplanarak ülkenin çeşitli illerine gönderilmeye başlandı.

Bilecik'te yetişen kestane kabağı, tarlalardan toplanarak ülkenin çeşitli illerine gönderilmeye başlandı.

Özellikle kış aylarında tatlı olarak tüketilen kestane kabaklarının hasadı yapıldı. Toplanan kabak çeşitli illere de gönderilerek satışlarına başlandı. Bilecik'in Kızıldamlar Köyünde 2006 yılında baraj suların tarlalara ulaşmasının ardından her yıl mahsullerden kaliteli ve iyi bir verim aldıklarını belirten Köy Muhtarı Metin Gezen, bu sene 400 dönümde 750 ton kestane kabağı elde edildiğini söyledi.

Gezen, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Köyümüzde yetişen ve kaliteli olan kestane kabağını tanıtmak için festivaller düzenledik. Çok sayıda insan festivallerimize katılım sağladılar. Bu vesileyle kabağımızı tanıtmış olduk. Köyümüzde yetişen kestane kabaklarına vatandaşlarımız çok ilgi gösteriyor. Bu ilgiden dolayı üreticilerimizde çok memnun. İnşallah her yıl kabak üretimimiz artarak devam eder." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bilecik Ekonomi Haberler

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