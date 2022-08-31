Bilecik ekonomi haberi | Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi Ekonomi Haberleri Bilecik habere göre Bilecik'teki emekliler, sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubeleri önünde 'promosyon' sırasına girdi. Bilecik'teki emekliler, sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubeleri önünde 'promosyon' sırasına girdi. Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalar emeklilerin kendi bankalarına geçmesi için adeta yarışa girdi. Reklam ve duyurular aracılığıyla promosyon tanıtımı yapan bankalar, maaş promosyonunu 10 bin liraya kadar çıkarttı. Bilecik'te vatandaşlar, emekli maaşını taşımak için son başvuru tarihinin bugün olması sebebiyle bankaların önünde sıraya girdi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Bilecik Banka Ekonomi Haberler

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