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Bilecik ekonomi haberi | Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi

Ekonomi Haberleri

Bilecik ekonomi haberi | Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi

Bilecik habere göre Bilecik'teki emekliler, sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubeleri önünde 'promosyon' sırasına girdi.

Bilecik'teki emekliler, sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubeleri önünde 'promosyon' sırasına girdi.

Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalar emeklilerin kendi bankalarına geçmesi için adeta yarışa girdi. Reklam ve duyurular aracılığıyla promosyon tanıtımı yapan bankalar, maaş promosyonunu 10 bin liraya kadar çıkarttı. Bilecik'te vatandaşlar, emekli maaşını taşımak için son başvuru tarihinin bugün olması sebebiyle bankaların önünde sıraya girdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bilecik Banka Ekonomi Haberler

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