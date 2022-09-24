Bilecik ekonomi: Bozüyük'te çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı
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Bilecik haberler... Bozüyük Kaymakamlığı tarafından tarıma destek olmak amacıyla 25 çiftçiye 50 torba kanola tohumları dağıtıldı.
Bozüyük Kaymakamlığı tarafından tarıma destek olmak amacıyla 25 çiftçiye 50 torba kanola tohumları dağıtıldı.
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın da katıldığı törende tohumlar çiftçilere teslim edildi.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yaptığı açıklamada, "25 çiftçiye, getirisi toplam 2 milyon lira olan ve 1500 dekar arazide ekilecek olan 50 torba kanola tohumu teslim edildi. Devletimizin desteğiyle 500 dekar olan üretim alanı bu sayede 3'e katlayacak. Ürettikçe çiftçilerimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Kadir İnci - Ekonomi