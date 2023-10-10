Bilecik Belediyesi, çiftçilere ata tohumu buğdayları dağıttı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ne ait tarlalarda hasadı yapılan ata tohumu buğdayları, çiftçilere dağıttı.

Geçen yıl itibariyle Bilecik Belediyesi'ne ait topraklarda yetiştirilen karakılçık buğdayının tohumu, çoğaltılmak üzere çiftçilere dağıtıldı.

Belediye bahçesinde çiftçilerle bir araya gelen Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, tarla sahiplerine ata tohumu buğdayları teslim etti.

"AMACIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZLE BİRLİKTE ATA TOHUMLARINI ÇOĞALTMAKTIR"

Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Başkanvekili Subaşı, "Geçtiğimiz yıl, belediyemiz çalışanları ve araçlarıyla belediyemize ait toprakları tarıma kazandırdık. Kimi alanlarda karakılçık buğdayı ektik kimi alanlarda ise bal kabağı ektik. Aynı şekilde orta refüjlerimizi de ektiğimiz lavantalarla süsledik. Bugün ise hasadını tamamladığımız ata tohumu karakılçık buğdayını çiftçilerimize teslim ettik. Amacımız çiftçilere ufak da olsa katkı sunmanın yanı sıra çok değer verdiğimiz ata tohumunun çoğaltılmasıdır. Bu açıdan anlamlı ve güzel bir çalışmayı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Tüm çiftçilerimize güzel ve bereketli hasat dönemi diliyorum" dedi.

Çiftçiler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkanvekili Subaşı'na teşekkür etti.