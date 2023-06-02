BİEN ve QUA Granite ortak bayisi Smart Seramik, Kıbrıs Lefkoşa'da hizmet vermeye başladı

Duvar seramiği üreticisi BİEN ve teknik granit üreticisi QUA Granite ortak bayisi Smart Seramik, Kıbrıs Lefkoşa'da hizmet vermeye başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı açılışta, BİEN & QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, iş birliğini kutladı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ses getirecek güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

Duvar seramiği üreticisi BİEN ve teknik granit üreticisi QUA Granite ortak bayisi Smart Seramik, Kıbrıs Lefkoşa'da hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BİEN & QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, BİEN & QUA Granite Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna ve firma yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen BİEN & QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, açılış vesilesi ile çok mutlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün sadece açılışı değil yıllar içinde gelişerek ilerleyeceğine inandığımız iş birliğimizi de kutluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için ikinci bir vatan olmasının yanı sıra geliştirmeyi hedeflediğimiz güzel bir pazar. Özellikle 2 cm outdoor serileri gibi iddialı olduğumuz ürün gruplarımızın adanın dinamiklerine çok uygun olduğunu ve yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bayimiz Smart Seramik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ses getirecek güzel projelere imza atacağız."

BİEN ve QUA Granite ürün gamının Kıbrıs'taki ürün arşivi olma iddiasını taşıyan showroomda altı adet canlı teşhir mekanı olmasının yanı sıra ahşap görünümlü seramikler, havuz ürünleri ve iki santimetre kalınlıktaki seramikler için ayrı bölümler tasarlandı.

BİEN ve QUA Granite markalarının Kıbrıs'ta yetkili dağıtıcısı olarak hizmet verecek olan Smart Seramik Showroomu, hem perakende hem de proje müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklere sahip.