Biden'ın Kongre liderleriyle yapacağı 'borç limiti' görüşmesi ertelendi

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre liderleri ile cuma günü yapacağı borç limitine ilişkin görüşmenin gelecek haftaya ertelendiği bildirildi.

Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Biden'ın 4 Kongre lideriyle yapacağı ve cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan borç limiti görüşmesinin gelecek haftaya ertelendiğini aktardı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu ertelemenin borç limiti görüşmelerinin başarısız olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Görüşmenin iptal edilmediğini vurgulayan McCarthy, tüm liderlerin, tekrar bir araya gelmeden önce personellerin borç limiti konusunda çalışmaya devam etmesinin en iyisi olabileceği konusunda anlaştığını ifade etti.

Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile salı günü bir araya gelmişti.

Görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Biden, cuma günü tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ise görüşme sonrasında bir ilerleme görmediğini kaydetmişti.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.