Biden'dan güneş paneli ithalatında tarifelerin askıya alınmasını engelleyen karara veto

NEW ABD Başkanı Joe Biden, güneş paneli ithalatındaki tarifelerin geçici olarak askıya alınmasını engelleyen kararı veto etti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, güneş paneli ithalatındaki tarifelerin geçici olarak askıya alınmasını engelleyen kararı veto etti.

Biden, yazılı açıklamasında, ABD'nin adil olmayan ticaret uygulamaları ve yerli imalata yapılan yetersiz yatırımlar nedeniyle güneş enerjisi ürünleri için uzun bir süredir Çin'e bağımlı durumda olduğuna işaret etti.

Göreve geldikleri ilk andan itibaren güçlü bir güneş enerjisi tedarik zinciri oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Biden, ABD'de güneş enerjisi ve diğer önemli küresel endüstriler için iyi maaşlı işler oluşturma ve üretim tesisleri inşa etme planlarının işe yaradığını kaydetti.

Biden, "Amerika'da Yatırım" gündemi sayesinde göreve gelmesinden bu yana bu alanda yapılan yatırımlara değinerek, geçen yıl ağustos ayında kabul edilen "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamında da özel şirketlerin yaklaşık 6 milyon eve güç sağlamak için yeterli güneş paneli üretim kapasitesi oluşturma taahhütlerini açıkladığını dile getirdi.

ABD'de ilk görev döneminin sonuna kadar yerli güneş paneli üretim kapasitesinin 8 kat artma yolunda ilerlediğini vurgulayan Biden, ancak bu ilerlemenin bir gecede gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Joe Biden, güneş paneli ithalatındaki tarifelerin geçici olarak askıya alınmasının, yeni fabrikalar faaliyete geçene kadar 24 aylık geçici bir köprü olduğuna işaret ederek, Haziran 2024'te dolacak 2 yıllık tarife askıya alma süresini uzatmayı düşünmediğini bildirdi.

Tarifelerin askına alınmasını engelleyen kararın Amerikan işletmeleri ve güneş enerjisi endüstrisindeki işçiler için derin bir belirsizlik yaratacağını vurgulayan Biden, kararı veto ettiğini söyledi.

ABD'de geçen yıl, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş paneli ürünlerine tarifelerden muafiyet sağlanmıştı.