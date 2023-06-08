Biden, ABD ekonomisini daha rekabetçi hale getirme mesajı verdi

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin ABD ekonomisini ve sanayisini daha rekabetçi ve dayanıklı hale getirmeye devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin ABD ekonomisini ve sanayisini daha rekabetçi ve dayanıklı hale getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Biden, The Wall Street Journal için kaleme aldığı yazıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldiğinden bu yana yaklaşık 800 bini imalat sektöründe olmak üzere 13 milyonun üzerinde istihdam yarattıklarını belirten Biden, yalnızca geçen ay istihdam artışının 339 bin olduğunu anımsattı.

Biden, ülkede işsizlik oranının 16 ay boyunca yüzde 4'ün altında kaldığını kaydetti.

ABD'nin ekonomik toparlanmasının, büyük ekonomilerin en güçlüsü olduğuna işaret eden Biden, amacının bu ilerlemeyi korumak ve inşa etmek olduğunu vurguladı.

Biden, geçen yıl boyunca yönetiminin Amerikalı ailelerin maliyetlerini düşürmek için "tarihi" adımlar attığını belirterek, Enflasyonu Düşürme Yasası'ndan bahsetti.

"Vergi reformları için baskı yapmaya devam edeceğiz"

Ülkede yıllık enflasyon oranının 10 aydır aralıksız düşüş kaydettiğini ve İngiltere ile Avrupa'dakinden daha düşük seviyede olduğuna işaret eden Biden, "İşimiz bitmedi, ancak tedarik zincirleri çözülmeye devam ettikçe, şirket kar marjları tarihsel olarak yüksek seviyelerden düştükçe ve kiralar ılımlı hale gelmeye devam ettikçe, enflasyon daha da düşerek çalışan ailelere daha fazla nefes alma alanı yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Biden, her zaman risklere dikkat edilmesi ve bunlara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, küresel enerji piyasasındaki aksamaların ekonomiye neler yapabileceğini gördüklerini, bunun da temiz enerji ve enerji güvenliği yatırımlarının acilen hayata geçirilmesinin önemini gösterdiğini aktardı.

Yönetiminin ABD ekonomisini ve sanayisini daha rekabetçi ve dayanıklı hale getirmeye devam edeceğini belirten Biden, "Ayrıca, çocuklu ailelere ve düşük gelirli Amerikalılara daha fazla nefes alma alanı sağlarken, yasadaki boşlukları kapatarak ve varlıklı Amerikalılar ile büyük şirketlerden elde edilen gelirleri artırarak açığı azaltan vergi reformları için baskı yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Biden, "İşimiz bitmedi ve yol boyunca aksilikler görebiliriz." uyarısında bulundu.