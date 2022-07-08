Bıçaklar Kurban'a hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklar Kurban'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Ekonomi
 - Güncelleme:

Bıçaklar Kurban'a hazır Kurban Bayramına bir gün kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk arttı.

Bıçaklar Kurban'a hazır

ARDAHAN - Kurban Bayramına bir gün kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk arttı.

Kurban kesimi için kullanacakları bıçakları bileyicilere getirenler, unutulmaya yüz tutmuş bu zanaatın öneminin böyle günlerde hatırlandığını ifade etti. Ustalar ise, bütün yıl az sayıda olan müşterilerinin bayram öncesi arttığını dile getirerek, bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Vatandaşlar, tanesi 200 liraya kadar çıkan sıfır bıçaklar yerine eski bıçaklarını 10 TL'ye biletmeyi tercih ediyor. 9 Temmuz günü Kurban Bayramı İslam alemi tarafından karşılanacak. Milyonlarca Müslüman bayram namazının ardından kurbanlarını kesecek. Bayrama 1 gün kala Ardahan'da hareketlilik başladı. Önceki yılların aksine vatandaşlar kurbanda kullanmak üzere sıfır bıçak almayı değil eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti.

"Hayvanlar zarar görmesin"

Bıçak bileme ustası İsmail Bulutlar, 35 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek itinalı şekilde bıçakları biliyoruz dedi. Bulutlar, "Babadan kalma bir mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 35 yıldır her bayram öncesi burada tezgah açarak Bıçak, balta ve diğer kesici aletleri bileyliyorum. Bu işlem yapılırsa hayvanlar zarar görmez, vatandaşlar da mağdur olmaz. Özellikle, bıçakların düzgün ve itinalı bilenmesi gerekir ki, hayvanlar acı çekmeden kurban olarak kesilebilsin" Dedi.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Ekonomi

Ardahan Kurban Yerel Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title