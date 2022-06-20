Bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı. Bıçaklara talep normal bir güne oranla üç kat arttı.

Kurban Bayramı yaklaştı, bıçakçılarda yoğunluk başladı. Kurban Bayramı öncesi kurban ibadetinde kullanılacak bıçaklara talep artıyor. Kurban ibadetinde kullanılacak bıçakların kaliteli çelikten ve keskin olması öneriliyor. Bıçakçılar kalitesiz bıçakların hayvana acı çektirebileceğini söylüyor.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala işlerin yoğunlaştığını belirten Bıçakçı İlhan Alp, "Kurban Bayramı öncesi talep üç kat arttı. İmalat kısmında da yoğunluk var. Bu dönemde kaliteli bıçak alanlar sadece kurban ibadeti için kullanmıyor. Kaliteli bıçaklar kesim sonrasında evlerde de kullanılıyor. Genelde bıçakçılarda kurbana 20 gün kala yoğunluk başlıyor. Kurban bıçağı fiyatları geçen sene 150 - 180 lira civarındaydı. Bu sene fiyatlar, 180 ile 250 lira arasında değişiyor" dedi.

"Kurban bıçağı kaliteli çelikten ve keskin olmalı"

Kurban kesiminde kullanılan bıçakların kaliteli ve keskin olması gerektiğini söyleyen Alp, "Kurban bıçağı kaliteli çelikten ve keskin olmalı. Bıçaktaki bu özelliklerin yanında kurbanı bilirkişiler kesmeli. Çok iyi bir bıçak olsa dahi kullanmayı bilmiyorsanız hem hayvana hem kurbana zarar verebilirsiniz. İyi bir bıçağı bilindik güvenilir yerlerden almanızı öneririm. Bu şartlar olmadığında hayvana acı çekebilir" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi