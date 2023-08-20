Biberin meşakkatli salça yolculuğu başladı

Adana'da kendi ev yapımı salçalarını yapmak için biber pazarlarına akın eden vatandaşlar kilolarca biberi eski model araçlarının bagaj ve tavanlarına doldurarak ilginç görüntüler oluştururken bu yıl biberin kilogramı 20 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarına ulaşıyor.

Adana'da kendi ev yapımı salçalarını yapmak için biber pazarlarına akın eden vatandaşlar kilolarca biberi eski model araçlarının bagaj ve tavanlarına doldurarak ilginç görüntüler oluştururken bu yıl biberin kilogramı 20 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarına ulaşıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde her yıl renkli görüntülerin oluştuğu biber pazarında bu yıl yine eski model araçlar kilolarca biber çuvallarını taşıyarak renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar kendi salçalarını üretmek için biber pazarlarına akın etti.

Vatandaşlardan Suat Karaoğlan "Fiyatlar sezona göre. Bu fiyatlardan almak zorundayız kendi biber salçamızı kendimiz üretiyoruz" dedi.

Biber satışı yapan Metin Kartaloğlu ise bu yıl biber satışlarının sakin başladığını belirterek, "Şuan kilosu 20 -22 TL'den satılıyor. Geçen sene 12 liraydı. Fiyatlar normal. Bu aşırı sıcaklarda biber kuruması için ideal bir hava. Biberin birinci ikinci kırımı kaliteli güzel. Bu yıl fazla talep var, fabrikalar ihracat yaptığı için biber alımı da yüksek iç piyasaya etkisi çok" diye konuştu. - ADANA