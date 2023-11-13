Beyşehir Gölü'nde Boy Limiti Altında Balık Avlayanlara Cezai İşlem Uygulanıyor

Beyşehir Gölü'nde yapılan denetimlerde boy limiti altında balık avlayan avcılara cezai işlem uygulanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için denetimleri sıkılaştırdı.

Beyşehir Gölü'nde balıkları boy limiti altında avlayan avcılara cezai işlem uygulanıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Beyşehir Gölü'nde serbest dönemde yürütülen avcılık faaliyetlerini sıkı takip altına aldı.

Gölde yasa dışı avcılığın önüne geçilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden sürdürülüyor.

Beyşehir Gölü'nde yürütülen denetimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, gölde avı yapılan su ürünlerinin kontrollerinin devam ettiği belirtilerek, "İlçe Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ekipleri tarafından tüm karaya çıkış noktaları, balık alım kantarları ve perakende satış yerleri denetlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, şunlara yer verildi:

"Denetimlerde boy yasağına uymadığı tespit edilen, uygun büyüklükte olmayan balıklara el konulmuş ve ilgili kişilere cezai müeyyideler uygulanmıştır. El konulan balıklar prosedürlere uygun bir şekilde Beyşehir Göl Feneri Derneği'ne bağışlanmıştır. Sazan balığı için 40 santimetre sudak balığı için 26 santimetre kadife sazanı için 26 santimetre ve tatlı su kefali için 20 santimetre boy yasağı vardır. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve göllerimizdeki balık popülasyonunun korunmasının tek yolu yasaklara uymaktan geçmektedir."