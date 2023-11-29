Beyşehir'de Yasa Dışı Su Ürünü Avcılığı Denetimleri Devam Ediyor
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı su ürünü avcılığını engellemek amacıyla balık işleme tesisleri, balık alım kantarları, balıkçı tekneleri ve perakende satış yerlerini denetledi. Denetimlerde avlanan su ürünlerinin boy limitine uygun olup olmadığı kontrol edildi.
Beyşehir ilçesinde, yasa dışı su ürünü avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimler devam ediyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren balık işleme tesisleri, balık alım kantarları, balıkçı tekneleri ile perakende satış yerlerini denetledi.
Denetimlerde özellikle avı yapılan su ürünlerinin boy limitine uygun olarak avlanıp avlanmadığı hususu kontrol edildi.
Kaynak: AA / Ekonomi