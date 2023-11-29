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Beyşehir'de Yasa Dışı Su Ürünü Avcılığı Denetimleri Devam Ediyor

29 Kasım 2023 12:26 Son Güncelleme: 12:28 Abone Ol

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı su ürünü avcılığını engellemek amacıyla balık işleme tesisleri, balık alım kantarları, balıkçı tekneleri ve perakende satış yerlerini denetledi. Denetimlerde avlanan su ürünlerinin boy limitine uygun olup olmadığı kontrol edildi.