Beyşehir'de Tatlı Su Balığı Avcıları Yeni Avlanma Sezonuna Hazırlanıyor

Beyşehir Gölü'nde üreme mevsimi dolayısıyla 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı 15 Haziran'da sona erecek. Balıkçılar yeni av sezonuna hazırlık yapıyor.

Beyşehir ilçesinde tatlı su balığı avcıları önümüzdeki günlerde başlayacak yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.

Beyşehir Gölü'nde üreme mevsimi olması dolayısıyla 15 Mart'ta başlayan üç ay süreli su ürünleri av yasağı 15 Haziran'da sona erecek.

Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar, yeni avlanma sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni av sezonuna sayılı günler kala teknelerini ve av malzemelerini bakıma alan balıkçılar, kıyı kesimlerde kayıklarına bakım, tadilat ve boya işlemleri gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Beyşehir Gölü'nde devam eden su ürünleri av yasağı sebebiyle kaçak avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetim ve kontroller de hem karadan hem de tatlı sulardan yürütülüyor.

Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri göl üzerinde zaman zaman müşterek gerçekleştirilen denetimler yapıyor.

Denetimlerde kaçak avlandığı belirlenen kişi ya da kişilere idari para cezaları uygulanıyor.