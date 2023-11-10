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Beyşehir'de Sebze ve Meyve Üretim Alanlarında Zararlı Kontrolleri Devam Ediyor

Beyşehir ilçesinde bulunan sebze ve meyve üretim alanlarında zararlı kontrolleri sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, teknik personel tarafından sahada bitki hastalık ve zararlılarının kontrollerinin yapıldığı belirtildi. Ayrıca, ilçedeki meyve ve sebze üretim alanlarının titizlikle takip edildiği ve üreticilere tarımda entegre mücadele hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.