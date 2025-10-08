Haberler

Beyşehir'de Patates Üretimi Artıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates üretimi son yıllarda artarak devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere destek olmak amacıyla hasat alanlarında incelemelerde bulundu ve sağlıklı gıda arzı için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yıllarda giderek artan üretimle birlikte patates yetiştiricisinin yüzü güldü.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, ilçe genelinde patates hasadının yapıldığı tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Sahaya çıkan teknik personeller patates üreticisi ile bir araya geldi. Ekipler, hasadı yapılmış ürünlerin hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanması maksadıyla yürütülen sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Tüm üreticilerimize emeklerinin karşılığını aldıkları bol, bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" denildi.

Beyşehir'de halen 600 çiftçinin yaklaşık 3 bin dekarlık alanda patates üretimi yaptığı belirtildi. - KONYA

