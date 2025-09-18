Beyşehir'de Meyve ve Sebze Bahçeleri Sıkı Takipte

Konya'nın bitkisel üretimde önemli merkezlerinden Beyşehir ilçesinde bulunan meyve ve sebze bahçeleri takip altında bulunduruluyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda ilçedeki meyve ve sebze bahçelerinde incelemelerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personellerin katılımıyla bahçelerde ürünlerin gelişim kontrolleri yapıldı, hastalık zararlı incelemeleri de gerçekleştirildi. Çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, ilçedeki meyve ve sebze bahçelerinde gerçekleştirilen kontrollerin aralıksız sürdüğü belirtilerek, "Oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek, üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması için tüm üretim alanları ziraat mühendislerince titizlikle takip ediliyor. Müdürlüğümüze ait kameralı tuzaklar, feromon tuzaklar ve tahmin uyarı sistemlerimizle meyve bahçelerimiz yakından takip edilmekte, sahadaki gözlemlerimiz sonucu oluşabilecek risklere karşı üreticilerimiz bilgilendirilmektedir" denildi. - KONYA