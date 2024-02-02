Beyşehir'de Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürütülen küçük ve büyükbaş hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından ilçede faaliyet gösteren küçük ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinde sık aralıklarla gerçekleştirilen koruma, kontrol, aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadele programı kapsamında yürütülen çalışmalarla ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Zoonoz hayvan hastalığı tarama ve kontrol çalışmaları da bu çerçevede yürütülmektedir. Hayvancılık işletmelerimizde karşılaşılan problemlere ilişkin olarak İlçe Müdürlüğümüz hayvan sağlığı biriminden teknik destek de alınabilir" denildi. - KONYA