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Beyşehir'de ekili alanlar ve meyve bahçelerinde hastalık taraması

Beyşehir'de ekili alanlar ve meyve bahçelerinde hastalık taraması

Ekonomi Haberleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerinde gelişim ve hastalık kontrolleri yapılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerinde gelişim ve hastalık kontrolleri yapılıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumda görev yapan teknik personel tarafından gerçekleştirilen tarama çalışmalarının ilçede bulunan meyve bahçeleri ile buğday ve arpa ekili sahalarda yapıldığına vurgu yapılarak, "İlkbaharda yağışlı havaların etkisiyle nem oluşumu ve ardından seyreden sıcaklık artışları fungal (mantari) hastalıkları tetikleyebilmekte olup bu dönemde ilçemizde saha kontrollerimiz sonucu hububatta septoria hastalığı, yaprak yanıklığı hastalığı bazı tarlalarda gözlemlenmiştir. Arazi kontrollerimiz düzenli olarak devam etmekte olup, gözlem sonuçları hakkında üreticilerimiz bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Beyşehir Konya Ekonomi Haberler

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