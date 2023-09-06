Beyrut Limanı'nda patlama sonrası yapılan müzayede ile yeniden inşa hızlandırılıyor

Lübnan'da 2020 yılında meydana gelen patlamanın ardından Beyrut Limanı'nın yeniden inşası için yapılan müzayede başladı. Müzayede sayesinde limanda yıkılan yapılardan kalan metal hurdalar satılarak temizlik çalışmaları yapılacak ve özel sektörün gelecekteki yatırımları için arazi hazırlanacak.

BEYRUT, 6 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'da 2020 yılında Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından limanın yeniden inşasını hızlandırmak amacıyla, patlamada yıkılan yapılardan kalan metal hurdaların satıldığı kamuya açık bir müzayede başlatıldı.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh başkent Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısında, Salı günü başlayan müzayede sayesinde on binlerce metrekarelik arazinin temizlenip özel sektörün gelecekteki yatırımları için hazırlanacağını, bunun da devlete artı gelir getireceğini söyledi.

Limanın gelirinin 2021'de 15 milyon ABD dolarının altında kaldığını hatırlatan bakan, limanın kademeli olarak faaliyete geçmesiyle gelirin artık aylık 10 milyon ABD dolarını aştığını vurguladı.

Hamieh, "Beyrut Limanı faaliyete geri döndü ve Doğu Akdeniz'deki faal limanlar arasında yerini aldı" dedi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen iki büyük patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, kentin büyük bölümü yerle bir olmuştu.