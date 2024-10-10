Beypazarı Ticaret Odası Yöresel Ürünler Fuarı'nda

Beypazarı Ticaret Odası'nın Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katıldığı bildirildi.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yaptığı açıklamada tanıtım standında ziyaretçileri ağırladıklarını kaydetti.

Fuarda başta coğrafi işaret tescilli Beypazarı kurusu ve havuç lokumu olmak üzere yöresel ürünleri tanıttıklarını ifade eden Çelik, şunları belirtti:

"Yöresel ürünler ve coğrafi tescilli ürünlerin ticarete kazandırılması, tüketilmesinin yaygınlaştırılması ve katma değerlerinin arttırılması için fuarda yerimizi aldık. Burada yöresel ürünlerin yanında coğrafi tescili almış ürünlerimizi de kamuoyuna tanıtarak, vatandaşın ya da üyelerin ürünlerini daha iyi pazarlamaları ve kazanç elde etmelerini sağlamayı çalışıyoruz." ???????