Beypazarı'ndaki özel endüstri bölgesinin sınırları değiştirildi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ankara Özel Endüstri Bölgesi"nin sınırlarının değiştirilmesini kararlaştırdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ankara Özel Endüstri Bölgesi"nin sınırlarının değiştirilmesini kararlaştırdı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 19 Nisan 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen özel endüstri bölgesinin sınırları değiştirildi.
İlanda, konuya ilişkin harita da yer aldı.
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi