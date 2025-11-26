Haberler

Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sona Yaklaşıyor

Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sona Yaklaşıyor
Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mor lahana hasadında sona yaklaşan çiftçiler, susuzluk ve verimsizlikle mücadele ederek son ürünleri tarlalardan toplamaya devam ediyor. Üreticiler, yaklaşık 25 dönümlük arazilerinde mor lahanaları dikkatle keserek, kasalara yerleştiriyor ve ürünlerini Ankara haline gönderiyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 'mor lahana' hasadında sona yaklaşan çiftçiler, tarlalarda son ürünleri topluyor.

Beypazarı'nda üreticilerin geçim kaynakları arasında yer alan 'mor lahana' hasadında mesai devam ediyor. Bölge genelinde yazın sonunda ekilen mor lahanalar, sonbaharın son ayında sökülmeye başlandı. Sezonun son ürünlerini almayı sürdüren Beypazarılı üreticiler, yaklaşık 25 dönümlük arazilerde yapılan hasatta toplanan ürünleri kasalara yerleştirerek Ankara haline gönderiyor.

Yaklaşık 3 yıldır bulunduğu tarlada çalıştığını ifade eden çiftçi Hikmetullah Muradi, "Pek verimli geçmiyor. Susuzluk sıkıntısı var, sular kesildi falan. Su olmadığı için tam yetiştiremedik. Sıcaktan biraz yandı. Böyle gidiyoruz. Geçen senelere göre biraz sıkıntılı geçiyor. Bir yandan satış yok, bir yandan da susuzluk. Süreci 3 aya yakın oluyor. Biz kasayla gönderiyoruz, gerisini patron ilgileniyor. Burası tahminen 25 dönüm kadar. Akşam eve gidiyoruz, sabah tekrar işe geliyoruz. Günüm böyle geçiyor. İki yaprak ya da bir yaprak bırakarak kesiyoruz, çünkü ezilmemesi lazım. Giderken sağlam gitmesi lazım. Millete sağlam bir şey göndermek isteriz. Mallar Ankara haline gidiyor. Yol kenarından satın alma çoğunlukla olmaz. Çünkü burada hazırlığımız yok. Tartı falan yok, kiloyla satılıyor. O yüzden pek almazlar. Bir iki isteyen olursa veriyoruz" diye konuştu.

Hasatla birlikte tarlalar mor bir görünüme bürünürken, işçiler gün boyu süren mesaiyle lahanaları tek tek keserek kasalara yerleştiriyor. Beypazarı'ndaki mor lahana tarlaları dronla da görüntülenirken, üreticiler sezonun sonuna yaklaşan hasadı tamamlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
