Beypazarı'nda kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı

FİRMADAN AÇIKLAMA

Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden Beypazarı'nda kömür madeninde meydana gelen göçüğe ilişkin açıklama yapıldı. Çayırhan yer altı kömür ocağında saat 09.50 civarında kaza meydana geldiği belirtilerek, "Mekanize ayak bakımı sırasında ve 'ayak arkası' diye tabir edilen kısımda tavan oturması oluşmuş, bu sırada mekanize ayak bakımı yapan işçilerimiz, etrafa saçılan taşlardan etkilenmiş ve hafif şekilde yaralanmışlardır. Hafif yaralı 15 işçimiz, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi atına alınmış, bunlardan 5 işçimiz kontrol amaçlı Ankara'ya sevk edilmiştir. İşçilerimizden hayati tehlikesi olan kimse bulunmamaktadır" denildi.