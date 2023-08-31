Beypazarı'nda Hububat Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajansına bu hasat döneminde üreticilerce teslim edilen hububat miktarının, 95 bin tona ulaştığı bildirildi. Bu miktar, son 25 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajansına bu hasat döneminde üreticilerce teslim edilen hububat miktarının, 95 bin tona ulaştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 95 bin tonun, son 25 yılın en yüksek seviyesi olduğu kaydedildi.

TMO Beypazarı Ajans Müdürü Ahmet Özdemir, üç geçici alım merkeziyle ajanslarının alımlarının devam ettiğini belirtti.

Bu sezon alım miktarının 100 bin tonu bulacağını tahmin ettiklerini ifade eden Özdemir, "Vatandaşımız bu yıl TMO'ya büyük bir teveccüh gösterdi ve ekinini, arpasını teslim etti." dedi.

Özdemir, üreticileri bekletmemek adına TMO çalışanlarının gece gündüz görev yaptığını da kaydederek, çalışanlara teşekkür etti.