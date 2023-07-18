Beypazarı'nda hasat dönemi başladı, biçerdöverler kontrol ediliyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hasat döneminin başlamasıyla arazilerde biçerdöverler dane kaybına karşı kontrol ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, ilçede bu yıl 340 bin hektar alanda hububat ekiminin yapıldığını belirterek, 'Biçimlerin başlamasının akabinde ekiplerimizi arazi için görevlendirdik. Günlük onlarca biçerdöver kontrolü yapılıyor. Ekipler, biçimin ardından geride kalan sapların altında dane kontrolünde bulunuyor.' ifadesini kullandı. Büyükhan, çiftçinin zarara uğramasını önlemeye çalıştıklarını vurguladı.