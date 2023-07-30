Beypazarı'nda Ekmeğin Fiyatı 7 Lira Oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olarak belirlendi. Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından hazırlanan fiyat tarifesi uygulamaya girdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olarak belirlendi.

İlçedeki fırıncıların fiyatların güncellenmesi talebi üzerine Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından hazırlanan fiyat tarifesi uygulamaya girdi.

Yeni tarifeye göre 200 gram normal ekmeğin fiyatı 7 lira, 400 gramlık somun ekmeğin fiyatı 13 lira ve 80 gramlık simidin fiyatı ise 6 lira olarak belirlendi.