Beypazarı Kaymakamı Havuç Hasadı Yapan Çiftçileri Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kışlık havuç hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek bilgi aldı. Yılmaz, Beypazarı'nın havuç üretim merkezi olduğunu vurguladı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kışlık havuç hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Yılmaz, Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezi Beypazarı'nın Dikmen ve Oymağaç mahallelerindeki ziyaretinde, çiftçilerden havucun yetiştirilme, hasat ve piyasaya sunulma aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Çiftçinin üretkenliğini yerinde görmek üzere tarlaya geldiklerini belirten Yılmaz, Beypazarı denilince ilk akla gelenin havuç olduğunu ifade etti.

Yılmaz, ilçe genelinde yaklaşık 25 bin dekar alanda havuç ekildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Buradan da takriben 150 bin ton havuç hasadı gerçekleşiyor. Kışlık havuç hasadı yapıldığını yerinde gördük. Bu havuçlar yazdan ekilmiş ve bu aylarda da hasadı başlatılmış. Dönüm başına verimin oldukça iyi olduğunu öğrendik. Çiftçimize, tarlada çalışanlara kolaylıklar diledik. Beypazarı topraklarında yılda 3, hatta 4 kez ürün yetiştirildiğini öğrendik. Biz her zaman üretenin, çalışanın yanındayız."

Yılmaz'a, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Adem Büyükhan da eşlik etti.