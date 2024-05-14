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Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı

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Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, tarım sektörünün önemine dikkat çekerek, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Odaya ait Fasıl Mahallesi'ndeki havuç yıkama ve paketleme işleminin yapıldığı tesislerde çalışmaları takip eden Gencer, tarım sektörünün önemine dikkati çekti.

Çiftçiliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu belirten Gencer, "Çiftçilerimizin, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Çiftçimizin üretimde kalabilmeleri için desteklenmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Beypazarı Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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