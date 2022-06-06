Beymen'den Babalar Günü için alternatif hediye seçenekleri - Haberler

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Beymen'den Babalar Günü için alternatif hediye seçenekleri

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
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Beymen'den Babalar Günü için alternatif hediye seçenekleri

Beymen Club, Babalar Günü için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Beymen Club, Babalar Günü için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, her yaz Beymen Club'ın favori tasarımları arasında yer alan polo yaka tişörtlerden ikonik keten gömleklere, rengarenk plaj şortlarından çizgili triko ve aksesuarlara uzanan sayısız alternatif arasından hediye seçilebiliyor.

Koleksiyondaki keten pantolonlar, minimalist ceketler, hoodieler, zamansız kombin seçenekleri sunan jakarlı trikolar ve nakış detaylı vual gömlekler rahatı ve konforu hayatından eksik etmeyen babalar için ideal hediye seçenekleri sunuyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Babalar Günü Beymen Ekonomi Haberler

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