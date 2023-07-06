Beymen'de 2023 İlkbahar ve Yaz Sezonunda Yüzde 50 İndirim Başladı

Beymen, 2023 ilkbahar ve yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunuyor. Kampanya, Beymen Collection ve Academia markalarının yanı sıra dünyaca ünlü moda markalarında da geçerli olacak.

Beymen'in 2023 ilkbahar ve yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna kadar devam edecek kampanya, Beymen Collection ve Academia markalarının yanı sıra Alexander McQueen, Stella McCartney, Valentino, Dolce Gabbana, Etro, Balenciaga, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Aquazzura'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü moda markalarında geçerli indirim fırsatı sunuyor.

Marka, 2023 ilkbahar ve yaz sezonu kapsamında hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında modaseverlere yüzde 50'ye varan indirim avantajı sağlıyor.

Sezon boyu favori olan ürünlere yüzde 50'ye varan indirimlere Beymen mağazaları ve www.beymen.com üzerinden ulaşılabiliyor.