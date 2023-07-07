Beymen Club 2023 İlkbahar/Yaz Sezonunda Büyük İndirim Başladı

Beymen Club, 2023 ilkbahar/yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim sunmaktadır. Canlı renk paleti ve özgün desenleriyle dikkat çeken koleksiyonda yer alan hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar ürünlerindeki indirim, tüm Beymen Club mağazalarında ve online platformda geçerlidir.

Beymen Club 2023 ilkbahar/yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim sunan Beymen Club indirimi başladı.

Beymen açıklamasına göre, sıcak sahil kasabalarından ilham alan ve yazın pozitif ruhunu yansıtan canlı renk palet ve özgün desenleriyle hayatın her anına, günün her saatine uygun modern silüetlere imza atan Beymen Club 2023 ilkbahar/yaz koleksiyonundaki hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar kadın ve erkek ürün gruplarında geçerli olan indirim, tüm Beymen Club mağazalarında ve "www.beymenclub.com" internet adresinde müşterileri bekliyor.