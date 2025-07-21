Beyin Sağlığı Her Yaşta Önemli

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, beyin sağlığının yalnızca yaşlılık döneminde değil, yaşamın her aşamasında özen gerektirdiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dünya Nöroloji Federasyonu bu yıl 22 Temmuz Dünya Beyin Günü'nün temasını "Her Yaşta Beyin Sağlığı" olarak belirledi. Tema, beyin sağlığının yalnızca yaşlılıkla ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Küresel verilere göre her iki kişiden biri yaşamı boyunca bir nörolojik hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Bu hastalıklar arasında epilepsi, migren, inme, parkinson, alzaymır, dikkat eksikliği ve otizm yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, beyin sağlığının anne karnından itibaren korunması gereken bir süreç olduğunu kaydetti.

Beynin düşünme, karar verme, duyguları yönetme, hatırlama ve öğrenme gibi temel işlevlerini hatırlatan Bingöl, sağlıklı bir beynin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Beyin sağlığının yalnızca bir hastalık sonrası tedaviyle değil, önleyici yaklaşımla korunabileceğini belirten Bingöl, günlük yaşam alışkanlıklarının bu konuda belirleyici rol oynadığına işaret etti.

Bingöl, sağlıklı beyin için Akdeniz tipi beslenme, her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş, yetişkinler için günde 7-8 saat kaliteli uyku, stres yönetimi, kitap okumak, bulmaca çözmek gibi zihinsel aktiviteler ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi önerilerinde bulundu.

Her yaşın beyin sağlığı açısından farklı ihtiyaçlar taşıdığına dikkati çeken Bingöl, şunları kaydetti:

"Bebeklikte beyin gelişimi için sağlıklı bir gebelik süreci ve güvenli bir doğum çok önemlidir. Çocukluk döneminde ise koruyucu bir çevre ve nitelikli bir eğitim sistemi beyin gelişimini destekler. Ergenlikte duygusal dengeyi sağlayacak ruhsal destek gerekirken, yetişkinlikte sağlıklı yaşam alışkanlıkları ön plana çıkar. İleri yaşlarda ise sosyal bağların güçlendirilmesi ve düzenli sağlık kontrolleri, beyin sağlığının korunmasına katkı sağlar. Beyin sağlığı bir lüks değil, bir yaşam önceliğidir. Herkes, her yaşta, kendi hayatında küçük ama etkili adımlarla beynine iyi bakabilir. Bugün atacağımız adımlar, hem bugünkü hem de gelecekteki zihinsel sağlığımızı belirler. Dünya Beyin Günü vesilesiyle herkesi bu konuda düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyorum."