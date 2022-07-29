Beyazgül'den üretim ve istihdam desteği - Haberler

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Beyazgül'den üretim ve istihdam desteği

Beyazgül'den üretim ve istihdam desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde yapımını tamamlananı 6 adet ayakkabı fabrikasında, 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde yapımını tamamlananı 6 adet ayakkabı fabrikasında, 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Organize Sanayi Bölgesinde yapımını tamamlanan 6 adet fabrika ile 3 vardiya da 4 bin 500 kişinin ayakkabı sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin en genç illeri arasında ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da kurulan fabrikaların çevre düzenleme çalışması ise büyük ölçüde tamamlandı.

Fabrika içerisindeki çalışmaları da tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ayakkabı üretimi yapacak makineleri de temin ederek faaliyete gireceği günü bekliyor. Fabrikaların faaliyete girmesi ile birlikte Şanlıurfa'nın üretim ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlanacak. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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