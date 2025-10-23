Beta Enerji, EIF Energy Expo'da Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı

Türkiye'nin önde gelen enerji ekipmanları üreticilerinden Beta Enerji, bu yıl 19'uncusu düzenlenen EIF Energy Expo'da ( Enerji Kongresi ve Fuarı) kapsamlı ürün gamı ve yenilikçi dijital uygulamalarıyla yer aldı.

Enerji sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan 19. EIF Enerji Kongresi ve Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 30 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlandığı fuarda 30 farklı oturum, 150'yi aşkın yerli ve yabancı uzman konuşmacı yer aldı. Elektrifikasyon sektöründeki uçtan uca üretim anlayışını fuar ziyaretçileriyle paylaşan Beta Enerji yağlı tip ve kuru tip transformatörleri, orta-yüksek gerilim anahtarlama ürünleri ile standında yoğun ilgi gördü.

Teknoloji, müzik ve yapay zekayı bir araya getiren fuar deneyimi

Elektrifikasyon sektöründe ihtisaslaşmış yapısıyla öne çıkan ve Türkiye'nin önde gelen transformatör üreticilerinden Beta Enerji, bu yıl EIF'te yalnızca ürünleriyle değil, yenilikçi fuar deneyimiyle de öne çıktı.

Beta Enerji'nin fuar girişinde kurduğu 360 derece video alanı, ziyaretçilerin fuardaki en enerjik anlarını kaydetmelerine imkan tanıdı. Ayrıca şirketin yapay zeka tabanlı dijital asistan robotu "BetaBot", ziyaretçilerin sorularını yanıtlayarak interaktif bir deneyim sundu.

Sanatı teknolojiyle buluşturmak isteyen Beta Enerji, Beta Enerji Filarmoni Orkestrası (BEFO) üyelerinden oluşan bir ekiple fuar alanında mini performanslar gerçekleştirdi. Maskot karakteriyle ziyaretçilerle eğlenceli anlar yaşatan Beta Enerji, katılımcılara keyifli bir fuar deneyimi sundu. Fuar boyunca gerçekleştirilen B2B görüşmeler, yeni iş birliklerine zemin hazırlarken, Beta Enerji ürünlerine olan uluslararası ilgiyi de artırdı.

Yeni kampüs, yeni dönem: 'Avrupa'nın en büyük Enerji ve Teknoloji Tesisi'

EIF 2025 kapsamında düzenlenen "Enerjide Milli Teknoloji - Neler Yapılmalı?" başlıklı panelde konuşan Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, küresel enerji dönüşümünün getirdiği fırsat ve sorumluluklara dikkat çekerek, "Elektrifikasyon sektörünün bir paydaşı olarak artan nüfus, elektrikli araç kullanımı, veri merkezleri ve yapay zeka uygulamalarıyla birlikte enerji talebi dünya genelinde hızla artıyor. Bu talebi karşılamak için yeni yatırımlara yöneldik ve Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nü hayata geçirdik. Bu tesis, yalnızca üretim kapasitemizi değil, ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak teknolojik gücümüzü de temsil ediyor. Nisan 2025'te faaliyete geçen kampüsümüz, 2026 sonunda tam kapasiteyle üretime geçecek. Toplam 120 bin metrekare alana yayılan ve 130 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen bu tesis, Avrupa'nın tek çatı altında en büyük entegre enerji ve teknoloji üretim kampüslerinden biri olacak" dedi.

"Enerjide milli teknoloji, artık bir tercih değil zorunluluktur"

Dağsuyu, konuşmasında ayrıca sürdürülebilir dönüşüm ve dijitalleşmenin ancak güçlü bir enerji altyapısı ve yerli teknolojiyle mümkün olacağını vurgulayarak, "Enerji ekipmanları, sürdürülebilir ve dijital dönüşümün görünmeyen omurgasıdır. Verimlilik ve yenilik ancak bu altyapı doğru konumlandığında gerçekleşebilir. Bu nedenle enerjide ve teknolojide yerli üretim bir tercih değil, zorunluluktur. Enerji sektöründeki en kritik unsur nitelikli insan kaynağıdır. Yeni kampüsümüzü planlarken yalnızca üretimi ve teknolojiyi değil, insanı da merkeze aldık. 20 bin metrekarelik sosyal alan içerisinde; konaklama tesislerinden spor alanlarına, sinema salonlarından kütüphane ve kreşe kadar birçok yaşam alanı tasarladık. Çünkü tesis, makine ve teknoloji kadar, o teknolojiyi geliştiren insan da bu dönüşümün temelidir"" ifadelerini kullandı. - ADANA