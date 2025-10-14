Haberler

Beştepe Koleji'nde 'Maker Day 2025' Etkinliği Heyecanı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beştepe Koleji'nin 'Maker Day 2025' etkinliği, öğrencilerin yaratıcılığını teknolojiyle buluşturdu. Etkinlik, eğitimle üretmenin ve teknolojik becerilerin önemini vurguladı.

Beştepe Koleji'nin düzenlediği "Maker Day 2025" etkinliği, öğrencilerin yaratıcılığını ve üretme tutkusunu teknolojiyle buluşturdu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, "Eğitimle Üretecek, Teknolojiyle Geleceği Tasarlayacağız" mottosuyla düzenlenen bu yılki etkinlikte, eğitim sürecinde deneyerek ve üreterek öğrenmenin önemi vurgulandı.

Okulun farklı yaş gruplarından etkinliğe katılan öğrenciler, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği bir araya getiren atölyelere katıldı.

Dijital üretim araçlarından kodlama platformlarına, mühendislik projelerinden sanal gerçeklik deneyimlerine uzanan geniş bir yelpazede sunulan etkileşimli atölye çalışmalarında çok sayıda yenilikçi uygulamaya yer verildi.

Beştepe Koleji'ndeki uluslararası robotik takımlarının geliştirdiği projeler, organizasyonun öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı.

Öğrenciler, sanal gerçeklik uygulamalarıyla teknolojiyle etkileşim kurarken, tasarım ve üretim odaklı atölyelerde aileleriyle yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürdü. Lise öğrencilerinin hazırladığı mühendislik projeleri ise bilimsel düşünme, tasarım ve problem çözme becerilerini yansıttı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, tasarlayıp üreterek öğrenme, araştırma yapma ve hayal gücünü gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım

Erdoğan "Sigarayı bıraktırmalıyım" dedi, Meloni kırdı geçirdi
Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı

Mağarada bulunan kadın cesedinde sır perdesi 10 yıl sonra aydınlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.